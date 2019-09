Le président Emmanuel Macron a estimé que "la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien", à quelques jours d'un débat parlementaire sur le sujet. "Pour continuer à accueillir tout le monde dignement on ne doit pas être

un pays trop attractif", a-t-il ajouté, dans un entretien à la radio Europe 1 enregistré depuis New York et diffusé mercredi. Le président français a plaidé pour "être humains et efficaces" et "sortir de certaines postures dans lesquelles nous sommes enfermés", entre "bonne conscience" et "faux durs", avant un débat sur l'immigration le 30 septembre à l'Assemblée nationale et le 2 octobre au Sénat. "Ce serait une erreur de dire que la question migratoire est une question taboue ou que, en quelque sorte, on ne pourrait la poser que quand il y a des crises", a jugé M. Macron, assurant que "la France est un pays de migration de tout temps" et qu'il souhaite aborder ce débat sur un mode "extrêmement apaisé". Il a reconnu une très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile, en raison d'une insuffisante coopération en Europe, et un "échec" des reconduites à la frontière. La France a enregistré une hausse de 23% des demandes d'asile l'an dernier, avec notamment des dossiers albanais et géorgiens que les pouvoirs

publics estiment largement non fondés. Depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron a mis en avant sa volonté de ne pas laisser le sujet de l'immigration à la droite et à l'extrême droite, suggérant un déséquilibre en Europe au détriment de la France et un

aveuglement d'une partie de la classe politique sur la question. A quelques mois des élections municipales, en mars prochain, les premières du tout jeune parti présidentiel La République en Marche! (LREM), le président avait déjà appelé la semaine dernière sa formation à éviter d'être "un parti bourgeois" qui ignore l'opinion des classes populaires, plus directement confrontées aux effets de l'immigration et séduites par l'extrême droite.