Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Ferdjioua (Ouest de Mila) ont procédé à l'arrestation de 3 personnes en possession de 4 fusils et un pistolet fabrication artisanale en plus dÆune quantité de baroud (poudre noire) et de produits utilisés pour le remplissage des étuis de munitions, a-t-on appris mercredi de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. La même source a expliqué que cette affaire remonte à lundi soir lorsque les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Ferdjioua ont arrêté dans un barrage dressé à la sortie ouest de la ville, trois (3) individus âgés entre 28 et 31ans qui dissimulaient dans le coffre arrière de leur voiture touristique quatre (4) fusils et un pistolet fabrication artisanale, cinq (5) capsules, deux (2) ceintures en cuir pour fusil, une quantité de baroud ,en plus de produits utilisés pour le remplissage des étuis de munitions. La même source a ajouté que ces trois personnes ont été arrêtées par la BMPJ pour "transport et détention d'armes sans autorisation". Les mis en cause dans cette affaire ont été déférés mardi devant le tribunal de Ferdjioua qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt de l'une de ces trois personnes, tandis que les deux autres ont été relâchées, a-t-on conclu.