Le ministère du Commerce met à la disposition des citoyens le numéro vert 1020 pour signaler tout dépassement ou pratique néfastes commis par les commerçants, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère. Cette mesure permettra de signaler tout dépassement concernant les produits de large consommation ainsi que les pratiques portant atteinte à la santé et à la sécurité des consommateurs, a précisé le communiqué. La même source a fait état également de l'enregistrement, en 2019, de 459 appels pour des plaintes de citoyens, lesquelles ont permis l'ouverture d'enquêtes et l'intervention des agents de contrôle. Le nombre d'infractions constatées, ajoute la source, s'est élevé à 127, dont 11 relatifs à l'exercice d'activité commerciale fixe sans registre de commerce, 18 au non-respect de la réglementation des prix, 17 au non-respect des conditions d'hygiène sanitaire, et 13 autres en rapport avec la non conformité du produit. Il s'agit, en outre, de 11 infractions pour exposition de produits en dehors des locaux commerciaux, 06 pour défaut d'affichage des prix.Par ailleurs, le nombre de procès-verbaux dressés par les équipes de contrôle a atteint 118, a indiqué la même source, faisant état de 511 kg de produits saisis et de 36 propositions de fermeture administrative.