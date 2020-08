A l’issue de l’exposé de la ministre de l’Environnement sur la stratégie du secteur visant à assurer au citoyen un cadre de vie qualitatif en tant que priorité absolue, le Président de la République a ordonné de "relancer le projet du Barrage vert comme priorité pour lutter contre la désertification vers le nord".

Le Président Tebboune a appelé "à s'intéresser davantage à l'environnement, à œuvrer en coordination avec la société civile à embellir nos villes et à inculquer la culture environnementale aux enfants dans les écoles, le défi d'aujourd’hui ayant une dimension éducative et civilisationnelle". Le Président de la République a également ordonné de coordonner les politiques de protection de l’environnement avec les différents programmes internationaux, mettre en exergue le rôle de l’Algérie dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et se conformer aux conventions internationales.