"Des rencontres pour la présentation du mécanisme de cette plateforme et de son installation, suivies d'un programme de formation au profit des cadres du secteur, seront organisés avant d'entamer la phase des essais techniques de ce nouveau dispositif’’, a indiqué le commandant, Merizak Keffous, en marge d’une journée d’étude consacrée à la présentation du projet de la plateforme numérique de la Protection civile.

Tenue au centre de recherches scientifiques de l’université (Batna 2) en présence des cadres de ce secteur issus de 16 wilayas de l’Est et du Sud-Est du pays, cette rencontre est "la deuxième du genre", a fait savoir le même responsable, précisant que la première rencontre, à laquelle ont pris part les cadres du secteur des wilayas du Centre du pays, a été organisée dans la wilaya d’Alger.

Une troisième rencontre similaire se tiendra "prochainement" dans la wilaya de Mostaganem au profit des cadres de la Protection civile des wilayas de l’Ouest du pays.

Selon le commandant Merizek, cette initiative intervient dans le cadre du programme de la DGPC visant la modernisation du secteur de la Protection civile, notamment le service opérationnel, qui constitue l'épine dorsale de ce corps.

Cette opération relève de la politique du gouvernement ayant pour but de de numériser les départements ministériels et les différents secteurs, a expliqué le même responsable, soulignant que ‘’la numérisation du corps de la protection civile passera par les trois composantes de l'organigramme de la DGPC, à savoir les unités, les centres de coordination opérationnelle et le centre national de coordination".