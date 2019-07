La Commission de la fatwa et de l'orientation religieuse de la Mission algérienne du hadj a arrêté un programme riche en cours et conférences visant l'encadrement des hadjis pour leur permettre d'accomplir les rites du hadj dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, le membre de la Commission de la fatwa, Dr. Lakhmissi Bezzaz a déclaré, lundi à l'APS, que le programme des conférences "vise l'encadrement de tous les hadjis algériens, à travers la répartition des membres de la Commission sur les différents hôtels pour dispenser des cours quotidiens aux hadjis, avec la contribution de guides religieux". Ces conférences portent sur deux aspects importants, le premier concerne l'intérêt à porter aux mœurs et à la conduite à adopter par le pèlerin avant l'accomplissement des rites du hadj et le second est lié aux dispositions du hadj afin de permettre aux hadjis d'accomplir "correctement" leurs rites. Concernant les nouveaux contingents de hadjis qui arrivent à la Mecque à partir des Aéroports de Djedda ou de Médine, le responsable a dit que des cours sont dispensés régulièrement et à certaines heures à chaque arrivée (après les prières d'El Asr et d'El Icha). Ces cours portent essentiellement sur les aspects comportemental et éthique que doit adopter le hadj, ainsi que les valeurs morales et spirituelles comme la modestie, la clémence, l'altruisme et la solidarité entre hadjis, outre la préparation des aspects spirituels tels que la récitation du Coran, les évocations et les prières. Il s'agit également de l'aspect national consacré dans ces cours pour que le hadj demeure attaché à sa patrie, en priant pour le pays "notamment en cette conjoncture nécessitant la conjugaison des efforts de tous au service de la patrie". Une grande affluence des hadjis a été enregistrée dans ces réunions scientifiques, assurées par la permanence de la Commission de la fatwa au niveau des grands hôtels. La Commission de la fatwa et de l'orientation religieuse s'est distinguée, cette année, par la répartition des hadjis en groupes, pour chaque vol vers la Mecque, pour leur permettre d'accomplir leurs rites au sein de groupes organisés.