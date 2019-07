Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a lancé un questionnaire électronique pour l'évaluation de la saison du Hadj 2019 dans le cadre d'une démarche d'amélioration du service public, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Le ministère a annoncé le lancement d'un questionnaire d'évaluation de la saison du Hadj (1440 hégire-2019) sur le site web du département www.interieur.gov.dz ainsi que sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, et ce dans le cadre de "l'amélioration continue du service public, et en application de l'approche participative adoptée dans l'évaluation de toutes ses activités". Dans l'objectif de prendre en considération l'ensemble des doléances, remarques et suggestions dans la préparation des prochaines saisons, et offrir des services répondant aux attentes des citoyens, le ministère del'Intérieur invite les hadjis à participer à cette évaluation en répondant au questionnaire, "en vue de parvenir à une évaluation globale de l'opération du hadj, durant toutes ses étapes, soit de l'opération de préparation jusqu'à l'accomplissement des rites et le retour au pays", conclut la même source.