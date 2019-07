La nageuse algérienne Souad Nefissa Cherouati s'est classée, lundi à Gwangju en Corée du Sud, en 8e et avant dernière position de sa série à l'épreuve du 1500m nage libre, comptant pour les Championnats du monde. Engagée dans la 1re série, Cherouati a couru la distance en 17:25.12, se positionnant à la 28e et avant dernière position des trois séries au programme, devant Eva Petrovska (Macédoine). Sa série a été remportée par l'Autrichienne Marlene Kahler (16:32.00), qui a devancé Gan Ching-Hwee (Singapour) en 16:44.65 et la Coréenne Dakyng Han (16:49.13). La finale de l'épreuve du 1500m nage libre aura lieu mardi. Souad Nefissa Cherouati devra aussi prendre part, vendredi, à l'épreuve du 800m nage libre et sera alignée dans la 2e série. Outre Cherouati, la natation algérienne sera présente à Gwangju avec Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud. Sahnoune nagera mercredi dans la 11e série du 100m nage libre et dans la 13e série du 50m nage libre. Pour sa part, Syoud nagera mercredi aussi dans la 2e série du 200m 4 nages et dimanche prochain dans la 3e série du 400m 4 nages.