Le procès en appel de l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et de ses co-accusés, dans les affaires de montage automobile

et de financement occulte de partis et de la campagne électorale d'avril 2019 a été reporté au 26 fevrier prochain. Ce procès intervient suite à l'appel interjeté par le Parquet et le collectif de défense contre le verdict prononcé, le 10 décembre dernier, par le Tribunal de Sidi M'hamed, condamnant l'accusé Bouchouareb Abdessalem par contumace à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende avec émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre et l'accusé Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de deux (2) millions de DA, avec confiscation de tous leurs biens.Quant à l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, il a été condamné à une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un (1) million DA.