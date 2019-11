Cinq migrants sont morts et six autres sont portés disparus après le naufrage au large de l'île espagnole de Lanzarote de

leur embarcation renversée par de fortes vagues, ont indiqué mercredi les autorités. "Les pompiers ont pu retrouver cinq corps, en dépit des difficultés dues à la forte houle, responsable du renversement de l'embarcation", a expliqué l'administration locale de Lanzarote, île de l'archipel des Canaries, au large du Maroc, dans un communiqué. Les sauveteurs sont parvenus à secourir quatre autres personnes qui se trouvaient à bord de l'embarcation de fortune, qui aurait transporté 15 migrants au total, a indiqué à la chaîne publique TVE un porte-parole des services d'urgence de Lanzarote, Isidoro Blanco. "Six personnes sont portées disparues", a-t-il dit, en soulignant que l'océan était "dangereux" en cette période, "avec des vagues de trois ou quatre mètres". Les rescapés ont expliqué qu'ils avaient pris la mer vendredi, selon ce porte-parole. Aucune information n'a été donnée sur leur pays d'origine ni leur identité. La recherche des disparus se poursuivait mercredi, par des moyens aériens et marins, ont indiqué sur Twitter les services d'urgences des îles Canaries.