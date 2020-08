La Direction de la culture de la wilaya de Mostaganem a récemment réalisé un inventaire des costumes traditionnels locaux symbolisant le patrimoine et la richesse des traditions de la région, a-t-on appris mardi auprès de cette administration.

Pour l’heure, ce sont 35 costumes qui ont déjà été inventoriés. Une fiche technique a été élaborée pour chaque produit avec son appellation locale, la période et les moyens utilisés dans sa fabrication, les mensurations ainsi que la description de chaque vêtement, sa vocation (masculin ou féminin) et son utilisation quotidienne ou lors d'événements religieux et sociaux.

Il s’agit notamment des blousate dites "Zaim ", " Djouhar ", " Akik ", "Mensoudj ", "Frimla " ainsi que le "Karakou ", "El Djabadouli "et les "Cheddate", "Soltani" et " Fertassi ", utilisés par les femmes de Mostaganem lors des mariages, ainsi que le Haik et autres costumes féminins.

Cet inventaire comprend aussi des vêtements que portent les hommes tels que "l’Aabaya", " la Djellaba", "le Seroual Arbi ", le burnous et le terbouche et divers types de turban, entre autres.

Cette opération vise, selon la même source, à valoriser le patrimoine de la région de Mostaganem, sa préservation et sa transmission aux nouvelles générations de créateurs et de professionnels spécialisés dans le domaine de la confection d’habits traditionnels.

En parallèle, le secteur culturel de Mostaganem organise, entre le 10 août et le 8 septembre prochain, plusieurs activités virtuelles dans le cadre des Journées nationales du costume algérien. Des conférences diffusées sur le Net porteront, entre autres, sur " le costume traditionnel algérien à travers l'histoire", " le costume traditionnel de Mostaganem entre le passé et le présent ", a signalé le chef du service de l’activité culturelle à la Maison de la Culture "Ould Abderrahmane Kaki" ,Tahar Khoussa.

Au cours de cette manifestation, des ateliers seront organisés sur la conception de costumes traditionnels et la terminologie de l’habit local. Un concours de la meilleure Chedda de Mostaganem et l’édition d’un livret illustré sur les habits traditionnels locaux ont été également prévus par les organisateurs.