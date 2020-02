La brigade de lutte contre la drogue de la sûreté de wilaya de Mostaganem a réussi à démanteler un réseau national spécialisé dans le trafic de la drogue, lors d'une opération qui a la saisie de près de 2 kg de kif traité, a-t-on appris dimanche, de ce corps de sécurité. Ce réseau criminel, activant au niveau des wilayas de l’ouest du pays, est composé de 8 personnes âgées de 22 à 44 ans et originaires des wilayas de Mostaganem et d'Oran, a indiqué le lieutenant Bachir Belkacem, chargé de l'information auprès de la sûreté de wilaya. L'opération est intervenue, selon le même responsable, suites aux renseignements, faisant état d'un principal suspect résidant dans l'un des quartiers de la ville de Mostaganem, où il traite ses opérations de commercialisation de drogue avec ses partenaires de la ville d'Oran. Après des opérations de surveillance et suivi des suspects, la police a pu identifier le lieu et la date de la passation du marché et surprendre le réseau, ce qui a aboutit à l'arrestation de deux personnes en flagrant délit et la saisie du véhicule, contenant 1 kg et 640 grammes de kif traité, des armes blanches, un télescope nocturne et une somme d'argent. Le principal mis en cause et son acolyte ont également été arrêtés, avec la saisie d’un deuxième véhicule et une motocycle, utilisées pour livrer la drogue et transporter des membres de ce réseau criminel, a ajouté la même source.

Un dossier judiciaire a été élaboré contre les quatre prévenus pour les présenter devant le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem, pour les chefs d’inculpation de possession et trafic de drogue, et association de malfaiteurs .