Des citoyens ont organisé, aujourd'hui àMostaganem, une marche pacifique pour exprimer leur soutien à l’électionprésidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté sur place.Les participants à cette initiative, représentant différentes couchessociales de la wilaya, se sont regroupés devant la place de l’indépendance,face au siège de l’APC, pour ensuite traverser les boulevards CheikhBendine, Hocine Hamadou puis la route d’Oran et enfin pour atteindre leboulevard Boumaaza Mohamed, devant le siège de la wilaya.Les manifestants ont scandé différents slogans comme "Djeich, chaab, khawakhawa" , "Oui à l’élection et non à la corruption", "les élections sont la solution" et "Non à l’inconnu".Les marcheurs ont insisté sur la nécessité de s’attacher à la solutionconstitutionnelle pour régler la crise politique, de parachever leprocessus électoral lancé en septembre dernier et de soutenir l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de la glorieuse Armée delibération nationale (ALN). Ils ont également réitéré à travers leurs slogans l’importance de renforcer le lien ANP-nation, notamment pour ce qui a été concrétisé ces derniers mois par l’accompagnement de l’Armée des revendications du changement et ses efforts en vue de protéger le pays et sa stabilité. La pluie et le froid glacial n’ont pas empêché les manifestants de poursuivre leur marche, achevée ensuite dans le calme.