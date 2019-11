Le musée national public "Ahmed Zabana" d'Oran a accueilli 4.055 visiteurs algériens et étrangers en octobre dernier, soit une hausse par rapport à septembre (1.823 visiteurs), a-t-on appris de Leila Boutaleb, chargée de l'information auprès du musée.

Une hausse notable du nombre d'étrangers (68 visiteurs de nationalité turque, italienne et allemande) a été relevée durant le mois dernier par rapport au mois de septembre où il a été recensé 38 visiteurs étrangers, a fait remarquer Mme Boutaleb, soulignant que cette hausse est due aux activités culturelles organisées régulièrement par le musée pour attirer plus de visiteurs, mais aussi par rapport aux vacances scolaires, période durant laquelle 1.165 enfants avaient visité le musée. En plus de la section des sciences naturelles au musée "Ahmed Zabana" qui comprend plusieurs collections rares d'animaux qui constituent l'attraction

des enfants et des élèves surtout, le pavillon d'ethnographie maghrébine dont les vitrines sont décorées d'objets du patrimoine et d'habits traditionnels attire les touristes étrangers, a-t-on indiqué.