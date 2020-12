La commémoration de cet anniversaire intervient "en application des directives du haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), concernant l'intérêt à accorder à l'histoire nationale et à son enseignement aux générations montantes, à travers la célébration des fêtes et occasions nationales", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

A cette occasion, un film documentaire intitulé "Le peuple a embrassé sa révolution" et produit par la Direction de la communication, de l'information et de l'orientation (DCIO), a été projeté, suivi d'une conférence consacrée à "l'une des plus importantes étapes de la glorieuse guerre de libération, lorsque le peuple algérien est sorti dans des manifestations massives pour réaffirmer ses revendications et sa détermination à arracher sa liberté et recouvrer sa souveraineté".