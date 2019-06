L'Algérien Mustapha Berraf, président du Comité olympique et sportif algérien (COA), a été élu en qualité de membre du Comité international olympique (CIO), lors de la 134e session qui se tient à Lausanne (Suisse), a indiqué mercredi l'instance olympique algérienne. Ancien international avec la sélection algérienne de basket-ball, Mustapha Berraf (65 ans) qui vient d'intégrer la Commission de solidarité olympique du CIO, est l'actuel président du COA et de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA). Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, deux algériens seulement ont eu cette haute distinction sportive internationale. Il s'agit de l'ancien président du COA Mohamed Zerguini, devenu membre du CIO en 1974 et de l'ancien président de la Fédération internationale de natation Mustapha Larfaoui, membre actif de l’instance olympique internationale de 1988 au 24

Mars 2009 et actuellement membre honoraire.