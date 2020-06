M. Hamici remplace Fnides Benbella qui assurait le poste de directeur général par intérim.

Intervenant à cette occasion, M. Belhimer a souligné la nécessité pour Echaâb de "reprendre sa place sur la scène médiatique en tant qu'entreprise d'information, qui doit posséder une maison d'édition, un forum, un centre de recherche en géopolitique et géostratégie, à l'instar d'Al-Ahram égyptien ou Le Monde français", mettant en avant l'importance de la compétence pour ce faire.

De son côté, M. Hamici s'est félicité de sa désignation à la tête du quotidien Echaâb, soulignant la nécessité de fournir le soutien nécessaire à même de permettre au journal de reprendre sa place sur la scène médiatique, à l'heure des mutations que connaît le monde en général et l'Algérie en particulier.

Ces changements imposent, a-t-il soutenu, de "profondes réformes", notamment dans les relations entre les médias et la société, et trouver de "nouvelles formules permettant d'aller de l'avant et donner un nouvel élan à la presse nationale pour contribuer au développement du secteur".