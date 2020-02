L'inspection divisionnaire des douanes de Mechéria (Naama) a opéré, en collaboration avec les éléments de la gendarmerie nationale dans la banlieue de Kasdir, commune frontalière une saisie de 95 kg de kif traité, dans une opération ayant permis au démantèlement d'un réseau de trafic de drogue, composé de trois (03) individus, a-t-on appris de ce corps constitué.

L’opération a été menée suite à un barrage de sécurité dressé à une heure tardive de la nuit au niveau d’un chemin proche de la bande frontalière ouest de la commune de Kasdir où un conducteur d’un véhicule a tenté de passer en force en vue de fuir les agents du point de contrôle de sécurité combiné, qui ont poursuivis le véhicule, conduit à une vitesse extrême, avant d’arrêter le conducteur du véhicule et la saisie de la quantité de drogue, dissimulée dans la malle de la voiture.L’opération a permis, par la suite d'identifier et arrêter deux autres individus, à bord d’un véhicule touristique qui sécurisait le chemin pour le premier véhicule, a -t- on fait savoir. Les prévenus arrêtés ont été présentés devant la justice.