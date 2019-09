Selon des indices concordants, le tribunal s’apprêterait ce mercredi 25 septembre à prononcer la relaxe de Nabil Karoui. La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis examine aujourd’hui, la demande de remise en liberté du candidat à l’élection présidentielle, et finaliste du 2ème tour, Nabil Karoui. Cette audience intervient suite à l’appel intenté par le collectif de défense, à l’issue du refus du juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier de se prononcer sur la demande de sa libération, pour « non-compétence ». Depuis l’annonce des résultats du premier tour de l’élection présidentielle, les voix fusent, notamment parmi des personnalités politiques et civiles, pour réclamer sa libération, au nom des principes d’équité, et d’égalité des chances entre les candidats, en vue de garantir le caractère transparent et démocratique des élections. Nabil Karoui a été arrêté et incarcéré depuis le 23 août dernier, suite à un mandat de dépôt émis à son encontre, pour une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.