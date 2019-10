Nacer Bouteflika n’est plus au ministère la Formation et de l’Enseignement professionnel ! Annoncé en juin, ce départ vient d’être officialisé par décret présidentiel. « Par décret présidentiel du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère la Formation et de l’Enseignement professionnel, exercées par M. Abderrahim Bouteflika, admis à la retraite », indique le décret.