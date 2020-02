Un espace de coordination entre nombre d'associations et d'organisations nationales a été lancé, lundi à Alger, sous l'appellation de Réseau "La décision t'appartient".Selon un communiqué rendu public par 20 associations, organisations, unions et mouvement, une réunion tenue les 8 et 9 février en cours, a été consacrée à l'examen de "la coordination" des efforts et du "renforcement" de la coopération, notamment en ce qui concerne les grandes questions nationales ayant abouti à l'annonce de la constitution d'un Réseau appelé "La décision t'appartient".Ce Réseau a pour objectifs la contribution aux efforts des différentes institutions de l'Etat pour la préservation des acquis nationaux, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la stabilité, au raffermissement du front interne, à l'encadrement du débat national pour l'édification d'une Algérie nouvelle.Il s'agit, en outre, de contribuer aux différents chantiers de réforme, notamment de la Constitution, à la consolidation des fondements de l'unité nationale et de l'ancrage des valeurs novembristes outre la sensibilisation aux menaces pesant sur la cohésion nationale et sociale.Le Réseau tend, également, selon ses initiateurs, à promouvoir les composantes de la société civile en force de proposition, à inculquer la

culture de l'espoir et d'adhésion aux efforts nationaux de développement, notamment en direction des jeunes, outre l'ouverture d'espaces et d'ateliers-débat sur les questions liées à l'insertion des jeunes à la dynamique d'innovation et de développement, à l'instar de la création de startups en tant qu'outil de création de richesse et d'emploi et la proposition de projets dans ce domaine aux autorités publiques .Oeuvrer à la contribution de la société civile à l'appui des efforts de la diplomatie algérienne en faveur de la préservation de la souveraineté et de la sécurité nationales, figure également parmi les objectifs de cette initiative.

La même source souligne que "la porte reste ouverte" devant tous les acteurs de la société qui croient en ces objectifs et souhaitant contribuer à leur concrétisation.Ce Réseau, dont la réunion a été abrité par le Rassemblement de la jeunesse algérienne (RAJA), regroupe nombre d'organisations à l'instar du Forum algérien des cadres et de promotion des jeunes, de l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté, de l'Organisation nationale de la jeunesse et du tourisme, du Mouvement national des étudiants algériens, de l'Organisation nationale de solidarité estudiantine, du Forum algérien des jeunes journalistes et l'Organisation algérienne HAWA pour la promotion de la famille.