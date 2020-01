Le nageur Anes Tounsi du NR Dély Brahim (Alger) a décroché, à juste titre, le prix du Meilleur nageur dans la catégorie minimes, à la faveur de ses sept médailles d'or remportées lors du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin (25 m) disputé du 21 au 25 janvier à Alger. Le jeune Anes, 13 ans, est monté à sept reprises sur la plus haute marche du podium, en remportant les épreuves du 100 et 200 m 4 nages, 200 m NL, 400 m NL (prix du meilleur chrono), outre les courses du 50, 100 et 200 m dos. Il a également remporté une médaille d'argent au 50 m NL et une en bronze au relais 4x100 m NL. Avec cette moisson, le talentueux nageur a grandement contribué au sacre de son équipe dans la catégorie minimes-garçons. Il s'agit du seul titre remporté par le club de Dély Brahim dans ce championnat national hivernal (minimes, juniors). Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur de l'équipe minime de Dély Brahim, Bilal Bouraib, a affirmé qu'il s'attendait "à de tels résultats, au vu de la préparation effectuée par ce jeune nageur avec le staff technique. "Anas a réalisé ses meilleurs résultats et chronos lors de ce championnat. Nous avions tracé, préalablement, ces objectifs et avions beaucoup travaillé pour leur réalisation", a expliqué le technicien. Evoquant les ambitions et objectifs du jeune nageur, le coach d'Anas Tounsi a indiqué qu'"après ces excellents résultats, nous allons participer avec la sélection nationale au championnat maghrébin des jeunes en avril prochain à Alger, où Anas Tounsi a de fortes chances de monter sur la plus haute marche du podium dans la spécialité Dos (50, 100 et 200 m). Par la suite, nous allons participer au championnat national de l'été Open".