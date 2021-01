Le Miami Heat, tombé sur un Luka Doncic en grande forme, a subi vendredi soir une nouvelle défaite à Dallas, tandis que les Atlanta Hawks ont pris une nette revanche sur les Brooklyn Nets, deux jours après leur avoir concédé 145 points.

- Doncic refroidit le Heat -

Troisième défaite en cinq matches de NBA pour Miami: vendredi soir, le finaliste de la dernière saison de NBA, maladroit au tir, s'est incliné 93-83 sur le parquet des Dallas Mavericks.

Le match dans le match entre les Slovènes des deux franchises a tourné à l'avantage de Luka Doncic. Le N.77 des Mavericks a terminé le match avec un bilan de 27 points et 15 rebonds (contre 10 points et 5 rebonds pour Goran Dragic dans le camp adverse).

C'est d'ailleurs la première fois en trois duels officiels que le natif de Ljubljana prend le dessus sur son compatriote.

"Luka travaille dur. Tout va dans la bonne direction chez lui en matière de condition", s'est réjoui le coach de Dallas Rick Carlisle.

Le prodige slovène se rapproche de ses statistiques de la saison précédente, sa deuxième en NBA, lors de laquelle il avait fini à 28,8 points, 9,4 rebonds et 8,8 passes de moyenne.

En revanche, pour Miami, qui restait sur une série de six victoires contre les Texans, la saison est mal engagée.

Le Heat a pâti vendredi d'une inefficacité chronique au tir: le premier lancer à trois points n'a été inscrit par Duncan Robinson qu'au troisième quart-temps!

Et sur l'ensemble du match, seules sept tentatives sur 33 à distance ont été converties. Dallas a inscrit pour sa part 12 paniers à trois points sur 37 tentatives.

Le Heat a malgré tout enregistré vendredi le retour de sa vedette Jimmy Butler, sur la touche pendant deux matches en raison d'une entorse à la cheville droite.

- Atlanta se venge contre les Nets -

Les Atlanta Hawks ont sèchement battu les Brooklyn Nets vendredi (114-96), de quoi effacer la défaite et les 145 points encaissés deux jours plus tôt contre la franchise new-yorkaise.

"Cela nous aide vraiment à grandir de voir les erreurs que nous avons commises (mercredi) et de rejouer la même équipe, qui va refaire des choses similaires", a réagi l'ailier fort des Géorgiens John Collins.

Le joueur de 23 ans a été un artisan essentiel de la victoire des Hawks, avec vingt points et huit rebonds. Ses équipiers DeAndre Hunter (23 points) et Trae Young (21 pts) ont aussi apporté leur pierre à l'édifice.

Grâce à eux, les Hawks prennent leur revanche sur les Nets, qui les avaient battus de justesse mercredi, à l'issue d'un match marqué par une pluie de paniers (145-141).

Comme le Heat, les Nets ont été trop imprécis en n'inscrivant que sept tirs à trois points malgré 37 tentatives.

"On a eu du mal", a concédé Joe Harris pour Brooklyn. Le duo Kevin Durant-Kyrie Irving, qui doit aider les Nets a conquérir le titre, s'est cependant fendu de statistiques honorables, avec 28 points pour le premier et 18 pour le second.

Avec quatre succès en cinq matches, les Hawks continuent de dominer le classement de la conférence Est, aux côtés de Philadelphie, Orlando et des Indiana Pacers. Les Nets sont sixièmes et le Heat partage la 9e place avec les Charlotte Hornets et les New York Knicks.

- Les Suns au zénith -

A l'Ouest, le bon début de saison des Phoenix Suns s'est confirmé vendredi contre les Denver Nuggets, battus chez eux 106-103.

Avec cinq victoires en six matches, la franchise de l'Arizona domine seule le classement de la conférence.

Derrière les Suns, les Lakers ont rejoint leur rivaux de Los Angeles à la 2e place, avec quatre succès et deux défaites.

Les champions en titre se sont imposés 109-103 sur le parquet de San Antonio, tandis que les Clippers ont subi à Salt Lake City la loi du Utah Jazz (106-100).

Du côté des Lakers, LeBron James (26 points, 11 rebonds) et surtout Anthony Davis (34 points, 11 rebonds) se sont distingués.

"Ca fait du bien de commencer l'année par une victoire", s'est félicité ce dernier.