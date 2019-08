Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a mis en avant mercredi soir à Adrar la nécessité d'accompagner les activités et expériences prometteuses en matière de renforcement de la production agricole pour favoriser la diversification de l'économie nationale. Au premier jour de sa visite d'inspection dans la wilaya, en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Omari a inspecté une ferme aquacole dans le périmètre agricole du lieudit Méraguène, au nord du chef-lieu de wilaya, où il a pris connaissance des activités des associations s'adonnant à la pisciculture en eau douce. Il a salué le niveau d'organisation de ces associations, les appelant à se rapprocher des services du ministère de tutelle pour bénéficier d'un accompagnement. Après avoir écouté les préoccupations des pisciculteurs en eau douce, liées essentiellement aux aliments destinés aux poissons, M. Omari a assuré que ses services étaient déterminés à accompagner et à soutenir des projets initiés par des jeunes dans la région pour la production d'aliments pour la pisciculture. Il a également pris connaissance des activités en milieu ouvert relevant de l'Administration pénitentiaire pour la production de plantes forestières et médicinales.