Mme Benfriha qui a effectué, en compagnie du P-DG de Cosider, Lakhder Rekhroukh, une visite au Centre de formation du groupe Cosider à Reghaia, a indiqué que cette coopération doit être tournée sur la recherche de "nouvelles idées susceptibles de soutenir les moyens de formation" des apprentis du secteur de la formation professionnelle.

Plus explicite, Mme. Benfriha a souligné "l’importance de l’accompagnement", érigé par le Secteur en passerelle reliant entre les entreprises économiques et les établissements de formation professionnelle, le but étant de préparer les jeunes en formation au monde du travail et faciliter l’insertion des nouveaux diplômés.