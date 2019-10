Netflix serre la vis. Ce mercredi 16 octobre, à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Greg Peters, l'un des hauts cadres de l'entreprise, a indiqué que le partage de compte faisait l'objet d'une surveillance accrue et que son groupe était à la recherche de moyens de s'y opposer, rapporte The Daily Dot. De nombreux abonnés partagent en effet leur mot de passe avec des tiers, afin de faire baisser l'addition en fin de mois. Aucune méthode précise de suivi des resquilleurs n'a néanmoins été annoncée. Le partage de compte fait perdre depuis de nombreuses années de l'argent à l'entreprise. Il permet aux membres d'une même famille ou à des groupes d'amis d'accéder aux contenus de Netflix sans avoir à payer de frais supplémentaires, et en contournant les formules prévues à cet effet.