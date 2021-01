Mohamed Bazoum, acteur clé de la vie politique au Niger depuis trente ans et candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle n’a pas été élu dès le premier tour comme il l’espérait, mais, de l'avis des analystes, le bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou, ne manque pas d’atouts pour prétendre au poste de président.

Bazoum, qui vient de la tribu arabe "Ouled Sliman", a été l’un des fondateurs du PNDS. Aujourd’hui, il préside cette formation affiliée à l’Internationale socialiste, un atout certain en matière de relations publiques, d’après des analystes.

Cet excellent orateur a fait ses premières armes en politique au sein du Syndicat national des enseignants du Niger, puis de l’Union des syndicats des travailleurs du Niger (USTN), dont il devint le coordonnateur régional à Maradi (ville nigérienne) et qu’il représenta à la Conférence nationale de 1991 qui a permis de faire entrer le pays dans une ère de pluralisme.

Sur Twitter, il compte 15.000 abonnés, et sa page Facebook est suivie par 86.000 personnes. Il dispose donc d’une véritable force de frappe sur les réseaux sociaux, très rare dans le milieu politique nigérien.

L’appartenance ethnique de Bazoum attise le mécontentement de ses adversaires

Cinq fois député de Tesker (au nord-est de Zinder), ministre des Affaires étrangères puis de l’Intérieur, il a construit sa carrière avec méthode.

Seule ombre au tableau?: sa base électorale, jugée par une partie de l’opposition faible en raison de son appartenance communautaire. Bazoum est attaqué par certains de ses adversaires sur ses origines qui ne seraient pas nigériennes. Une question qui a dominé, d'ailleurs, les débats durant la campagne électorale.

"Je suis né au Niger, j’y ai été élevé et j’y ai toujours travaillé. Ceux qui me contestent ma nationalité aujourd’hui savent très bien que je suis Nigérien, mais faute d’arguments sérieux face aux électeurs, ils n’ont pas trouvé mieux que d’inventer ce genre d'accusations", a-t-il répliqué. Or, dit-il, "le Niger n’a pas besoin de ce genre d’histoires. La sous-région et l’Afrique non plus".