Au moins huit militaires nigériens ont été tués et d'autres blessés dans une attaque terroriste perpétrée samedi par le

groupe terroriste Boko Haram contre leur camp à Chetima Wongou, près de Chétimari, à 25km de Diffa (extrême sud-est) du Niger, près de la frontière avec le Nigeria, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires. L'attaque avait été rapportée samedi par des sources locales qui n'avaient pas fourni de bilan de pertes humaines. Plusieurs véhicules et autres matériels militaires ont également été dérobés par les assaillants à l'issue de violents combats. Ils ont saccagé le camp avant de se replier, ont précisé les mêmes sources. Les terroristes sont venus en nombre à bord de plusieurs véhicules lourdement armés, a-t-on indiqué, et ont traversé le bassin du fleuve Komadougou-Yobé faisant office de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria pour mener leur attaque.

Les soldats blessés sont pris en charge actuellement au centre hospitalier régional (CHR) de Diffa, ont précisé des sources locales. Les localités de cette partie du Niger subissent depuis près de quatre ans les attaques meurtrières des terroristes de Boko Haram à partir de ses positions au Nigeria, qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de, déplacés dans les deux pays. Depuis quelque temps, on a assisté à une relative accalmie grâce notamment à l'engagement de l'armée nigérienne et aux opérations de grande envergure entreprises depuis près de deux ans par une force multinationale mixte

composée des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, selon des observateurs locaux.