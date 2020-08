Quatres hommes et quatre femmes âgés de 25 à 50 ans sont morts dans l'attaque ayant visé dimanche des employés de l'ONG

Acted qui a jugé "déporable" lundi, que la communauté internationale ne garantisse pas davantage la sécurité des humanitaires dans les pays à risque."La communauté internationale (doit réaliser) la contradiction qu'il y a entre nous demander de soutenir ces populations qui vivent de façon dramatique et nous laisser seuls confrontés à une violence où nous sommes devenus les

cibles les plus faciles", a déclaré le co-fondateur d'Acted Frédéric Roussel lors d'une conférence de presse."Les victimes avaient entre 25 et 50 ans. Ce sont quatre femmes et quatre hommes", a-t-il ajouté, refusant de révéler leur identité.Selon les autorités locales, six Français, et deux Nigériens - leur chauffeur et un guide touristique - ont été tués dimanche par des hommes armés, à Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, lors d'une excursion touristique dans une région qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'ouest.Le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête lundi pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste". L'avoact d'Acted, Me Joseph Breham, a indiqué qu'une plainte serait déposée à Paris "pour que les familles sachent ce qui s'est passé précisément, si c'est une attaque d'opportunité, est-ce que c'était planifié, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'arriver de nouveau". Les meurtres n'ont pas été revendiqués, mais ils surviennent dans un pays régulièrement frappé par les groupes jihadistes sahéliens, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), quelques mois avant une présidentielle dont le premier tour est fixé au 27 décembre.Lundi, les forces armées nigériennes traquaient les auteurs de l'attaque, notamment avec l'appui aérien de l'armée française. Des agents de la police scientifique nigérienne ont procédé à des prélèvements, selon un correspondant de l'AFP sur place. Les corps des victimes ont été transférés dimanche soir à Niamey.