Seize personnes ont été tuées dans des attaques lancées par des hommes armés contre des villages de l'Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, une région frappée par de nombreux enlèvements et vols de bétail, ont indiqué mardi des responsables locaux. Des hommes armés en moto ont attaqué les villages de Dantakuri, Tsayau, Barza et Zakka tard dimanche soir et jusqu'à lundi, tirant sur les habitants et volant du bétail. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu à Dantakuri, a indiqué Sanusi Dangi Abbas, administrateur politique de la région, cité par l'AFP. "Les bandits ont tué 11 personnes à Dantakuri. Une personne a été tuée et une autre blessée dans le village voisin de Barza", a précisé M. Abbas. "Au total, nous avons perdu 12 personnes dans les attaques qui ont commencé vers 17H00 (1600H GMT) dimanche".La personne tuée à Barza est le principal imam du village, selon des habitants. Le porte-parole de la police de l'Etat de Katsina Anas Gezawa a confirmé les attaques, mais précisé qu'il avait seulement connaissance du bilan à Tsayau.