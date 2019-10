L'interdiction d'importer et d'exporter des marchandises à travers les frontières terrestres du Nigeria durera "aussi longtemps qu'il le faut" pour pousser les pays voisins à endiguer le commerce de contrebande, a déclaré lundi le chef des douanes nigérianes. "Pour le moment, toutes les marchandises illégales ou légales restent interdites d'importation au Nigeria par les frontières terrestres", a

déclaré Hameed Ali, contrôleur général des services des douanes du Nigeria. "Nous ne pouvons pas donner de calendrier précis pour la réouverture", a-t-il ajouté. "Cela prendra le temps qu'il faut à nos voisins pour venir à la table des discussions", martèle M. Ali depuis la fermeture des frontières, décidée de manière brutale et unilatérale le 19 août dernier. "La fermeture continuera tant que nous pourrons obtenir les résultats souhaités", a répété le chef des douanes. Le président Muhammadu Buhari a fermé de manière inattendue les frontières du Nigeria au commerce de marchandises, déclarant qu'il était temps de

mettre fin à la contrebande rampante, notamment de riz ou de poulets surgelés importés du Bénin et qui traversent illégalement la frontière poreuse avec le géant nigérian de 190 millions d'habitants.