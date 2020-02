Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a procédé lundi à l’installation de M. Nourddine Khaldi dans ses fonctions de Directeur général des Douanes en remplacement de M. Mohammed Ouaret, a indiqué un communiqué de ce ministère.Etaient présents à cette cérémonie qui s'est tenue au siège de la DG des Douanes, le ministre délégué chargé de la Prospective et des Statistiques M. Bachir messaitfa et également l’ensemble des cadres dirigeants de cette institution, indique la même source. A cette occasion, M. Raouya a remercié M.Ouaret et a rappelé le travail accompli en matière de modernisation de l’institution à travers les mesures de facilitations des procédures douanières d’une part, et les efforts qu’elle déploie pour une meilleure couverture de l’espace douanier national en vue d’assurer une protection efficiente de l’économie nationale d’autre part, lit-on dans le communiqué. Dans ce sens, M. Raouya a exhorté le nouveau Directeur général des Douanes M.Khaldi à poursuivre dans la voie de la modernisation et de parachever les projets engagés dans ce domaine, visant à faire de l’administration douanière un outil au service du développement de l’économie nationale, ajoute la même source. Pour rappel, M. Mohammed Ouaret avait occupé le poste de DG des Douanes depuis avril 2019 en remplacement de M. Farouk Bahamid.