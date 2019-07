Des températures allant jusqu'à 40,9 C ont été mesurées jeudi en Allemagne, Belgique et les Pays-Bas, un record historique dans les trois pays, ont indiqué les instituts météorologiques européens. L'Allemagne a battu jeudi un nouveau record absolu de chaleur avec 40,9 C enregistrés dans l'ouest du pays, a indiqué un porte-parole du service météorologique national (DWD). Ce pic a été mesuré à Lingen, en Basse-Saxe, vers 14H50 locale (12H50 GMT). Le précédent record de 40,5 C datait de la veille seulement. Le porte-parole a précisé qu'il s'agissait d'un résultat provisoire et que les températures devraient encore monter en cours d'après-midi. En Belgique le thermomètre oscille autour des 40 degrés pour le deuxième jour d'affilée et mercredi, il avait fait jusqu'à 40,2 à Liège, le précédent record, selon ce même responsable. "Nouveau record national belge: 40,6 à Kleine Brogel maintenant et ce n'est pas encore fini! Incroyable!", a tweeté David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM) peu après 15H00 locales (13H00 GMT).