L'alimentation en eau potable de l'ensemble des quartiers de la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, sera perturbée à compter de mercredi prochain et pour une période de 15 jours, pour travaux, a indiqué l'unité de wilaya de l'Algérienne Des Eaux (ADE). Des travaux de réhabilitation des réseaux et des installations d'AEP, entraîneront un "dérèglement dans les programmes de la distribution d’eau

potable", au niveau de l’ensemble des quartiers de la nouvelle-ville, à savoir les cités 2000 logements, 600 logements EPLF, 450 EPLF, 600 logements GENIE-SIDER, les lotissements Amyoud, Touat et Bouzar (1 et 2).Cette perturbation concerna aussi les boulevards Begaz, Krim Belkacem et des Frères Belhadj ainsi que les Quartiers A, B et C, Anar Amellal, a-t-on précisé de même source.Les travaux qui seront lancés mercredi prochain, "rentrent dans le cadre du programme de réhabilitation des réseaux et d’installations d’AEP du chef-lieu de la Wilaya", a-t-on ajouté. Au titre de ces travaux, l'unité de Tizi-Ouzou de l'ADE procédera au

"rééquipement et l'installation de nouveaux équipements à l’intérieur des réservoirs 2x1500 M3 d’Azib Ahmed, et ce, afin d’optimiser son rendement" selon le même communiqué. Cette deuxième phase, à l’instar de la première achevée en 2017, comprend plusieurs chantiers à moyens terme, à savoir, le renouvèlement de l’ensemble des équipements des installations hydrauliques actuelles.Cette opération de réhabilitation et de rénovation touchera les réseaux d’AEP (conduites de refoulement, adduction et distribution) et prévoit la constructions de nouveaux réservoirs ainsi que le rééquipement de stations, a-t-on précisé de même source.