L'Allemagne, cosignataire de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, a rejeté l'appel du président américain à quitter l'accord qu'elle considère comme " bon instrument" pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire."Notre objectif est de sauver l'accord car nous restons convaincus que c'est le bon instrument pour empêcher l'Iran de se doter d'une éventuelle arme nucléaire", a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse régulière."Nous avons des points de vue différents au sujet de l'accord nucléaire entre les Etats-Unis et les pays européens", a-t-il indiqué."Nous voulons utiliser toutes les possibilités offertes par l'accord pour avancer vers une solution diplomatique", a estimé le porte-parole.

Le diplomate allemand a ainsi enjoint à l'Iran à "revenir à ses engagements" et à renoncer à ce qu'il a présenté dimanche comme la

"cinquième et dernière phase" de son plan de réduction de ses engagements en matière nucléaire, affirmant qu'il ne se sentait désormais plus tenu par aucune limite "sur le nombre de ses centrifugeuses".La France et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont eux aussi défendu jeudi l'accord, dans lequel cinq pays restent impliqués : Russie, Grande-Bretagne, Chine, France et Allemagne. Les Etats-Unis s'en sont retirés en 2018.