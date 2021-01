L'Iran n'a pas l'intention d'expulser les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères après l'adoption d'un "plan d'action stratégique pour la levée des sanctions et

la protection des intérêts du peuple iranien"."La coopération de l'Iran avec l'AIEA ne cessera pas et (la mise en oeuvre du texte) ne signifie pas l'expulsion des inspecteurs de l'Agence", a déclaré Saïd Khatibzadeh lors d'une conférence de presse.Le Parlement iranien a adopté en décembre une loi dite "plan d'action stratégique pour la levée des sanctions et la protection des intérêts du peuple iranien".Il impose au gouvernement d'arrêter "la mise en oeuvre du protocole additionnel" au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à partir du 21 février si les sanctions imposées par l'ancien président américain Donald Trump contre Téhéran ne sont pas supprimées d'ici là ou si les partenaires de l'Iran au sein de l'accord international sur le nucléaire ne sont pas en mesure d'aider l'Iran à contourner ces sanctions qui l'empêchentpratiquement de commercer avec le reste du monde.Connu sous le nom de Plan d'action global commun (PAGC), cet accord a été conclu en 2015 à Vienne entre la République islamique d'Iran et le Groupe des Six (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne).Il offre à l'Iran un allègement des sanctions internationales le visant en échange d'une limitation drastique de son programme nucléaire et de "garanties" prouvant qu'il ne cherche pas à acquérir l'arme nucléaire.Mais l'accord menace de voler en éclats depuis que M. Trump l'a dénoncé unilatéralement en 2018 avant de rétablir et d'intensifier des sanctions punitives ayant plongé l'Iran dans une profonde récession. En riposte, l'Iran s'est affranchi depuis 2019 de la plupart de ses engagements clés pris à Vienne.Aux termes du PAGC, l'Iran a accepté de se soumettre au régime d'inspection le plus strict jamais mené par l'AIEA.Ce programme d'inspections prévoit d'une part la mise en oeuvre volontaire du protocole additionnel au TNP (sans attendre sa ratification par le Parlement iranien) et le contrôle par l'agence onusienne du programme nucléaire iranien au vu des engagements pris par l'Iran à Vienne.Le TNP est un document signé entre l'AIEA et les différents Etats parties au TNP prévoyant des inspections poussées des installations nucléaires du pays signataire.