Des assises nationales sur le numérique doivent être organisées pour définir une feuille de route concernant le développement de ce secteur dans l'objectif de promouvoir l'économie numérique nationale, a indiqué lundi à Alger le vice-président du Forum des

Chefs d’entreprises (FCE) chargé du développement du numérique, Djaoued Allal."Nous devons avoir une réelle vision stratégique du numérique pour le pays à court, moyen et long termes", a estimé le même responsable lors de son intervention au Forum du quotidien El-Moudjahid sur les start-up et les défis de la numérisation.Pour ce faire, le même responsable a préconisé l’organisation d’assises nationales afin de bâtir "un véritable écosystème numérique" dans le but de donner l’élan nécessaire aux acteurs locaux du numérique. De plus, M. Allal a souligné l’intérêt de mettre en place un statut particulier pour les entreprises du numérique, notamment au niveau du registre de commerce et de la nomenclature des métiers.Ajouter à cela, il a estimé nécessaire d’aider les entreprises algériennes du numériqueà trouver des fonds d’amorçage qui puissent prendre en charge le risque financier auquel font face les entreprises

activant dans ce domaine, les start-up en particulier.