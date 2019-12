Voici le FILM des obsèques du Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), inhumé mercredi au Carré des martyrs du cimetière El Alia à Alger.

-07h30 : Arrivée de la dépouille mortelle du défunt Ahmed Gaïd Salah au

Palais du peuple (Alger) où un dernier hommage lui a été rendu.

-08h00 : De hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, les représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, ainsi que les membres de sa famille et des citoyens, commencent à se recueillir à la mémoire du défunt Gaïd Salah au Palais du peuple.

-08h30 : Arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Palais du peuple pour se recueillir à la mémoire du défunt Gaïd Salah.

-11h35 : Le cortège funèbre s'ébranle du Palais du peuple vers le cimetière d'El Alia, accompagné d'une foule immense.

-12h00: Arrivée du Président Tebboune au cimetière d'El Alia pour assister aux funérailles du général de Corps d’armée.

-13h00: Des milliers d'Algériens rassemblés aux alentours du cimetière d'El Alia, attendent l'arrivée du cortège funèbre pour rendre

un dernier hommage au défunt Gaïd Salah.

-13h40: Arrivée du cortège funèbre au cimetière d'El Alia.

-14h28: Accomplissement de la prière du mort (salat el djanaza) au cimetière d'El Alia.

-14h35: Oraison funèbre lue par le Général-major Boualem Madi, directeur de la communication et de l'orientation au ministère de la Défense nationale, dans laquelle il a rappelé le dévouement et le sacrifice du défunt pour la

nation.-14h50: Inhumation du défunt Gaid Salah au Carré des martyrs.

-15h00: Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, remet l'emblème national qui couvrait le cercueil à l'un des fils du regretté Ahmed Gaïd Salah.