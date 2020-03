Le directeur général de l'Office central de répression de la corruption (OCRC), Mokhtar Lakhdari a souligné que la nouvelle vision pour la lutte contre la corruption exige de considérer ce fléau comme étant "un dysfonctionnement institutionnel et non une dérive personnelle ou un comportement individuel". Dans une allocution prononcée mercredi lors d'un atelier interactif sur "les effets de la corruption sur la jouissance des droits de l'Homme", M. Lakhdari a souligné que la lutte contre la corruption doit reposer sur deux éléments essentiels, à savoir "accorder une attention particulière à la revendication populaire de laquelle est issue une volonté politique exprimée dans le discours officiel" et "considérer la corruption comme étant un dysfonctionnement institutionnel et non une dérive personnelle ou un comportement individuel", ce qui exige un plan global pour y faire face. La lutte contre la corruption n'est pas chose nouvelle "elle a été le slogan accompagnant toutes les mutations politiques qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance", toutefois, la réalité démontre qu'elle a connu "une tendance haussière" et nous n'avons pas encore réussi à y mettre un terme", vue que "l'ancienne vision de la corruption a donné l'impression qu'il s'agit d'une dérive individuelle", a-t-il dit.