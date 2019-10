Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé une nouvelle réunion à huis clos sur l'offensive militaire turque en Syrie qui devrait se tenir ,mercredi, en fin de matinée, selon des sources diplomatiques. La session a été demandée par la Belgique, l'Allemagne, la France, la Pologne et le Royaume-Uni. Une première réunion jeudi, déjà demandée par les Européens à l'ONU, s'était soldée par des divisions du Conseil et une déclaration de ces seuls Européens réclamant l'arrêt de l'offensive turque. "L'objectif c'est d'arrêter l'offensive turque le plus vite possible en essayant de construire une pression internationale. On va continuer à utiliser le Conseil de sécurité comme élément d'exposition des conséquences de l'opération turque et comme un élément de l'expression de l'unité des Européens", ont précisé les mêmes sources. Outre les Etats-Unis qui réclament de plus en plus clairement un arrêt immédiat de l'offensive militaire turque, sanctions à l'appui, la Chine a appelé mardi "la Turquie à cesser son action militaire et à retrouver la voie correcte d'une résolution politique".