Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Cherif Omari, a fait état, lundi à Bordj Badji Mokhtar (800 km au Sud d’Adrar), d’importantes décisions pour accompagner et soutenir l’activité pastorale dans cette région frontalière.S’exprimant en marge de l’inauguration de la 24ème édition de la fête du dromadaire, le ministre a annoncé la création d’un abattoir moderne dans la région, doté d’équipements modernes et répondant aux normes d’hygiène sanitaire.Conduisant une délégation comprenant le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, et les ministres délégués chargés de l’Agriculture saharienne et de montagne et de l’Environnement saharien, M. Cherif Omari a fait part du renforcement de cette démarche par la relance des initiatives d’investissement dans des laiteries valorisant les valeurs nutritionnelles du lait de chamelle et dérivés. Dans le même sillage, le ministre a mis en service un point de vente d’orge, relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) à Adrar, à l’effet de rapprocher les prestations de distribution d’aliments de bétails des éleveurs. Il a saisi l’opportunité pour procéder à une remise symbolique de décisions de soutien à des professionnels de l’activité pastorale. L’ouverture de ce point de vente intervient en concrétisation des engagements pris par le ministère envers les éleveurs, a affirmé M.Omari, en précisant qu’il constituera un appui logistique pour la distribution d’intrants de production dans la région et contribuera au renforcement de l’agriculture saharienne à travers la collecte des récoltes et l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs. Accompagné également de cadres centraux du secteur, à l’instar du directeur général de l’Office national algérien des céréales et du directeur des services vétérinaires pour s’enquérir de la richesse animale que recèle la région, M.Mohamed Cherif Omari a fait état aussi d’un plan d’action pour couvrir les zones pastorale en points d’abreuvage. Ceci, a-t-il dit, en plus de structurer les éleveurs et les organiser dans le cadre de la filière nationale d’élevage camelin, de sorte à leur assurer l’accompagnement et de booster les activités sous-tendues par le souci d’un développement durable et équilibré figurant parmi les centres d’intérêt des pouvoirs publics.