Le nombre des agences de voyage et de tourisme agréées par l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) pour l'organisation de saison de la Omra 1442 de l'hégire a atteint plus de 400 agences, et ce, en attendant la garantie de toutes les conditions nécessaires à la reprise de l’activité et l’autorisation des hautes autorités, a-t-on appris jeudi auprès d'une source à l'Office.