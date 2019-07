Un haut responsable de l'ONU a pressé lundi à Amman la communauté internationale à poursuivre son engagement au Yémen en guerre, appelant à la solidarité pour mettre un terme "à la pire crise humanitaire au monde". "Malheureusement, c'est la pire crise humanitaire au monde et, à certains égards, elle s'aggrave parce que les hostilités et les combats continuent et que la situation de 20 millions, soit plus des deux tiers des citoyens yéménites, nécessite une aide humanitaire", a déclaré Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), cité par l'agence AFP. S'exprimant dans la capitale jordanienne après sa première visite au Yémen depuis sa prise de fonction en 2017, M. Steiner a affirmé que l'ONU avait recueilli moins de 36% des dons promis lors de la conférence de Genève début 2019. Près de 2,6 milliards de promesses de dons avaient été annoncées lors de cette conférence, alors que le chef de l'ONU avait réclamé plus de 4 milliards de dollars pour permettre aux différentes agences des Nations unies de venir en aide à la population yéménite.