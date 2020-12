Dans la continuité de sa politique de digitalisation de ses services, Ooredoo annonce le lancement, en partenariat avec Algérie Poste, du service de rechargement en ligne de crédit via l’application BaridiMob. En effet, tous les clients Ooredoo, entreprises et particuliers, ont la possibilité d’effectuer des rechargements de crédit sans avoir à se déplacer. Pour ce faire, il suffit d’être muni d’un Smartphone et de la nouvelle carte monétique Edahabia.Ainsi, Ooredoo répond aux besoins de ses clients de manière plus efficace en leur offrant un accès simple et rapide à ses services et cela partout à travers tout le territoire national. Cette nouveauté émanant d’un partenariat signé conjointement entre Algérie Poste et Ooredoo, vient enrichir la panoplie des services digitaux de Ooredoo lancés sur les différents canaux d’Algérie poste à savoir les GAB, le site web et les bureaux de poste. A travers ce service innovant, Ooredoo ambitionne de diversifier ses produits au sein du réseau d’Algérie Poste afin de faciliter à ses clients l’accès à ses services digitaux et de vivre une meilleure expérience client.