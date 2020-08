Le ministre de l’Energie, président de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Abdelmadjid Attar, participera mercredi aux travaux de la 21ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC), a indiqué mardi un communiqué du ministère.Cette réunion qui se tiendra par visio-conférence sera consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court et moyen termes, ajoute le communiqué.Les membres du JMMC auront à évaluer également le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de juillet dernier, tels que décidés lors de la 10ème réunion ministérielle OPEP et Non-OPEP tenue le 12 avril dernier.Le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Kazakhstan).