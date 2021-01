Le Président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) Abdelwahab Ziani a affiché lundi son optimisme quant à la relance de l’économie nationale en 2021, suite notamment à la "réhabilitation de la confiance" entre les institutions et les opérateurs économique entamée par l’audience consacrée au début du mois courant par le président de la République aux organisations patronales.

"L’Année 2021 constitue pour nous un début de réhabilitation de la Confiance entre les opérateurs économique et les Institutions, après la rencontre qui a eu lieu en début janvier entre les confédérations du patronat et le Président de la République consacrée à l'examen de questions relatives à la relance de l'économie nationale", a déclaré M . Ziani lors de son passage à la radio nationale, soutenant que les entreprises algériennes activant notamment dans l’agroalimentaire et la pharmaceutique peuvent satisfaire la demande interne et aller ensuite vers l’externe.

Affichant une satisfaction des propositions du président Tebboune, visant la relance de l’économie, il a souligné, la nécessité de protéger la production nationale afin de la promouvoir et accompagner l’acte d’exportation vers les pays africains voisins.

Pour M .Ziani, en dehors des effets négatifs de la Covid-19 sur l’économie, cette "crise a démontré qu’il était possible de compter sur la production nationale notamment en matière d’approvisionnement du marché national des produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceutiques".