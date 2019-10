Une compétition de duathlon sera organisée vendredi à Oran et ce, pour la première fois en Algérie, a-t-on appris mardi des organisateurs. Cette discipline qui consiste à enchaîner dans l'ordre trois activités sportives : la course à pied, suivie d'une épreuve de cyclisme puis d'une dernière manche de course à pied, devrait drainer une forte participation des athlètes avides de s'illustrer dans ce genre de sport peu connu dans le pays, selon le président du Club Octopus, Foued Ghazoui, organisateur de l'évènement. Il a ajouté que cette compétition accueillera amateurs et professionnels, "chacun à son rythme, le tout pour le grand plaisir des spectateurs". Au programme de cette manifestation sportive, deux distances, l'une dédiée aux adultes et l'autre pour les enfants.

Concernant la première catégorie, elle consiste à parcourir 5 km de course à pied pour commencer, puis 20 km de vélo, et pour finir 2,5 km de course à pied. S'agissant de la seconde, les enfants auront à parcourir 1 km de course à pied, avant d'enchaîner par 4 km de vélo et enfin 500m de course à pied. Dans le duathlon, un sport universel connu comme étant une discipline de spectacle, la course à pied est la première et dernière étape de ce sport. Le cyclisme, plus communément le vélo, se place entre les deux transitions de la course à pied, cette étape étant généralement décisive puisqu'elle représente quasiment 73% du parcours, toutes disciplines confondues. Le club Octopus Oran est un club sportif créé en 2017. Il compte plusieurs sections sportives: la natation, le triathlon, l'aviron, la nage avec palmes, l'apnée, la plongée sous marine et bien d'autres sports. Plusieurs médailles ont été collectées par ce club, notamment en apnée, aviron et triathlon, a rappelé son président.