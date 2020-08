Les policiers ont mis fin à Oran à l’activité d’un réseau criminel composé de quatre éléments ayant créé un atelier de fabrication et de contrefaçon de comprimés psychotropes, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.Cette opération a été effectuée par les services de la 17e sûreté urbaine agissant sur informations faisant état d’un groupe de malfaiteurs qui avait transformé une maison dans un quartier du centre-ville d’Oran en atelier clandestin de fabrication et de contrefaçon de psychotropes de type "Ecstasy" avec l’utilisation de produits pharmaceutiquesmélangés à d’autres chimiques nocifs, a-t-on indiqué.La perquisition au domicile "incriminé" a permis à la police d'arrêter les quatre inculpés dans cette affaire et la saisie de 150 comprimés de contrefaçon et de produits utilisés dans leur fabrication dont un flacon d'un liquide violet, une pommade de la même couleur, des boites de médicaments vides, une poudre blanche, du dentifrice et autres matériels utilisés dans cet acte criminel, enplus d'un montant de 6.000 DA, qui ont été saisis, a-t-on fait savoir.Une procédure a été engagée contre les prévenus, âgés de 19 à 33 ans, pour les présenter devant la justice.