Cet animal rare a été aperçu la nuit par hasard dans le cadre d’un inventaire de la faune, lancé jeudi dernier par les responsables de cette zone forestière relevant de la Conservation des forêts en coordination avec l'Association "Chafiallah", selon son président.

Connu sous le nom de "Zirid", ce mammifère a été reconnu par le dispositif de caméra de la Direction des forêts dans l'espace boisé de M’sila, avec la participation de l'Association "Chafiallah". La genette est classée dans la liste des animaux sauvages protégés par le décret exécutif n 12-235 du 24 mai 2012, a noté Maamar Chafiallah.

La "genette " est un animal nocturne "timide" de couleur noire avec des rayures grises, avec une longue queue égale à sa taille et couvert de poils. L'animal a une ressemblance avec le chat, l'a-t-on décrit, soulignant que c'est un animal non prédateur, qui est chassé de nuit par des chasseurs pour le plaisir ou par les éleveurs de poulets de peur qu'il mange les œufs et les poussins. Or, il se nourrit d'insectes et de reptiles, selon la même source.