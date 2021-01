Un atelier clandestin de fabrication de détergents a été démantelé dans la commune de Gdyel, wilaya d'Oran, par les services de la Gendarmerie nationale (GN), a rapporté dimanche la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran.L'opération s'est soldée par la saisie d'une quantité de détergents périmés d'une valeur de 15 millions de dinars, a-t-on fait savoir.Dans le cadre de la protection du consommateur et de la répression de la fraude et sur la base d'informations parvenues aux éléments la brigade de protection de l'environnement d'Oran, relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, faisant état de l'existence d'un atelier clandestin de fabrication de détergents à Gdyel, une enquête a été ouverte

permettant la localisation de l'atelier, a-t-on indiqué.Après avoir accompli toutes les procédures réglementaires et l'obtention

d'une autorisation de perquisition, délivrée par le procureur de la République du tribunal de Gdyel, l'atelier a fait l'objet d'une

perquisition, a précisé la même source, ajoutant que sur les lieux, les enquêteurs ont découvert l'existence d'une activité de fabrication de produits détergents de différents types, déjà périmés, de manière illégale.4.692 bouteilles de détergents de type "lave-sol", 840 bouteilles de dégraissants et de nettoyants de vaisselle, 6 fûts de 100 litres chacun contenant du liquide détergent et désodorisant de sol, 5 barils contenant de la matière première de fabrication de détergents, 3 autres barils de 100 litres contenant de la matière première pour la fabrication d'autres types de détergents ont été saisis, a-t-on ajouté.Un baril contenant dudétergentliquide dégraissant, un baril de produit chimique (sulfate de sodium) utilisé dans la fabrication de liquide nettoyant, ainsi que 9.280 bouteilles prêtes au remplissage, ont été également saisis lors de l'opération. Un dossier judiciaire à l’encontre des personnes impliquées a été préparé pour les présenter devant la autorités judiciaires compétentes.